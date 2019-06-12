Двое вооруженных преступников убили журналистку в Мексике

Неизвестные убили журналистку Норму Сарабию около собственного дома в районе Уиманигильо в штате Табаско.

Фото: milenio.com

По предварительной версии следствия, к убийству журналистки газеты Tabasco Hoy причастны два вооруженных мужчины. Задержать убийц по горячим следам не удалось, сообщает Milenio .

С 2000 года в Мексике убили более 145 журналистов. В прошлом году во время завтрака в гостинице убили журналиста Серхио Мартинеса, который неоднократно получал в свой адрес угрозы.

Согласно данным Международной федерации журналистов, за 2018 год в мире убили 94 сотрудника СМИ.