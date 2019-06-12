Лидчанина будут судить за смерть юного спортсмена

По данным следствия, действия 18-летнего лидчанина в спортзале местного училища олимпийского резерва 1 апреля повлекли за собой наступление смерти 16-летнего учащегося.

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На начальной стадии расследование осуществлялось в рамках уголовного дела, возбужденного по факту причинения смерти по неосторожности, сообщили в СК.

По результатам комплексной судебно-медицинской экспертизы, установлено, что несовершеннолетнему были причинены тяжкие телесные повреждения в виде тупой травмы грудной клетки, повлекшей рефлекторную остановку сердца и наступление смерти.

Собранные следствием доказательства дали основания для переквалификации действий подозреваемого и предъявлении ему обвинения в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.