Стали известны подробности смерти контрактника внутренних войск

Милицейское ведомство сообщило некоторые подробности ЧП, произошедшего сегодня рано утром в войсковой части №7404 (внутренние войска).

Как отмечается, в 07:22 старший прапорщик первого стрелкового батальона прибыл на службу. Зайдя в раздевалку, он потерял сознание.

Коллеги по службе вызвали скорую помощь. Прибывшие медики проводили ряд реанимационных мероприятий, но спасти милиционера не смогли – в 08:30 была констатирована смерть.

Известно, что во внутренних войсках старший прапорщик (1980 г.р.) служил с 2002-го.

В МВД подчеркнули, что семье будет оказана психологическая и материальная помощь.