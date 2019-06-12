Стали известны подробности смерти контрактника внутренних войск

/ Общество
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Милицейское ведомство сообщило некоторые подробности ЧП, произошедшего сегодня рано утром в войсковой части №7404 (внутренние войска).

Как отмечается, в 07:22 старший прапорщик первого стрелкового батальона прибыл на службу. Зайдя в раздевалку, он потерял сознание.


Двое военнослужащих-контрактников покончили жизнь самоубийством

Коллеги по службе вызвали скорую помощь. Прибывшие медики проводили ряд реанимационных мероприятий, но спасти милиционера не смогли – в 08:30 была констатирована смерть.

Известно, что во внутренних войсках старший прапорщик (1980 г.р.) служил с 2002-го.

В МВД подчеркнули, что семье будет оказана психологическая и материальная помощь.
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Тэги: внутренние войска Город: Барановичи

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