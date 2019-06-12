В правительстве рассказали, почему Лукашенко обновил Совет по развитию предпринимательства

Обновление состава Совета по развитию предпринимательства (при президенте) было вызвано объективными причинами, заявил его председатель первый заместитель премьер-министра Александр Турчин 12 июня в Минске на заседании совета.

«Было много различных мнений в СМИ, почему не вошли бизнес-союзы и так далее. Еще раз хочу на этот вопрос ответить. Все просто, понятно и очень демократично. Когда мы формировали новый состав совета, это было абсолютно объективно по причине того, что люди сменили должности, сменили профессии. Поэтому это было вызвано объективной необходимостью», — заявил Турчин.

По его словам, сократить количество участников совета нужно было потому, что в прошлом году встречи совета несколько раз переносились из-за невозможности собраться.

Первый вице-премьер подчеркнул, что бизнес-союзам в итоге предложили два варианта участия в работе совета — либо по принципу ротации, «либо, чтобы никому не было обидно, получить статус официальных партнеров». «И уважаемые коллеги это все единогласно поддержали, сами высказали предложения», — сказал Турчин.

Совет по развитию предпринимательства он назвал «абсолютно демократичным органом, где решения принимаются большинством голосов, все честно и справедливо».

Как сообщалось, совет сейчас практически полностью сформирован из действующих руководителей крупных предприятий. Из него исключили представителей бизнес-союзов и экспертов. Согласно указу президента № 173 «О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства» от 11 мая состав этого органа был сокращен с 24 до 20 человек. Из него были исключены:

Ярослав Романчук, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия»;

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. М.С.Кунявского;

Анатолий Харлап, глава Белорусской ассоциации промышленников и предпринимателей;

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей;

Николай Боровой, глава ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП»;

Павел Горбач, замдиректора Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей;

Жанна Рогова, руководитель центра поддержки предпринимательства «Светлогорский деловой партнер»;

Василий Баранчук, бизнесмен;

Юрий Звыцевич, бизнесмен.

Однако в документе сказано, что представители предпринимательских союзов и ассоциаций получат статус официальных партнеров совета, который даст им возможность принимать участие в его работе.

Членом совета также перестал быть премьер-министр Сергей Румас, который формально входил в его состав, поскольку был включен туда еще как руководитель Банка развития. Нынешний председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич, попавший в совет как руководитель «МТБанка», свое место сохранил.

Новыми членами совета стали:

Александр Денисов, гендиректор иностранного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»;

Надежда Матвеенок, член правления группы компаний «А-100»;

Игорь Чернявский, совладелец Туровского молочного комбината;

Николай Сыс, гендиректор холдинга «Группа компаний ПРОТОС»;

Евгений Баскин, гендиректор ЗАО «Серволюкс».

Совет по развитию предпринимательства (при президенте) был создан в 1999 году. О необходимости его преобразования Александр Лукашенко впервые заявил в феврале 2017 года на встрече с представителями общественности и СМИ. Тогда же он пообещал включить в состав совета экономиста Ярослава Романчука, экс-кандидата в президенты на выборах 2010 года. В октябре 2017 года указом президента № 370 «О Совете по развитию предпринимательства» состав совета был обновлен примерно на 60%.