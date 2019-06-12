Совет по развитию предпринимательства раскритиковал бизнес-союзы

Официальными партнерами Совета по развитию предпринимательства (при президенте) могут стать бизнес-ассоциации, которые «выражают интересы значительной части бизнес-сообщества, а не двух-трех юрлиц», заявил его председатель, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин 12 июня в Минске на заседании совета.

Совет сейчас практически полностью сформирован из руководителей крупных предприятий. Из него исключили представителей бизнес-союзов и экспертов. Согласно указу президента № 173 «О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства» от 11 мая состав этого органа был сокращен с 24 до 20 человек. Из него исключили исполнительного директора аналитического центра «Стратегия» Ярослава Романчука, директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. М.С.Кунявского Жанну Тарасевич, председателя Белорусской ассоциации промышленников и предпринимателей Анатолия Харлапа и других.

При этом в указе сказано, что представители предпринимательских союзов и ассоциаций получат статус официальных партнеров совета, который даст им возможность принимать участие в его работе.

Турчин призвал членов совета выработать критерии, которым партнеры должны соответствовать.

На заседании многие члены совета раскритиковали деятельность бизнес-союзов. По мнению руководителя СООО «Конте Спа» Валентина Байко, партнерами совета должны стать самые массовые объединения.

«У меня отношение к бизнес-ассоциациям холодное и ровное. Очень часто от подобных бизнес-союзов слышится просто демагогия, если выражаться простым языком. Я уверен, что большинство коллег, которые занимаются практическим бизнесом, разделяют эти взгляды. Поэтому мне больше интересен опыт практиков», — заявил бизнесмен.

Гендиректор ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Александр Денисов считает, что бизнес-ассоциациями «большое количество ненужных вопросов поднимается».

По мнению генерального директора научно-производственного ЧУП «АДАНИ» Владимира Линева, который, по его словам, «за 30 лет категорически не вступал ни в какие союзы и ассоциации», работать с ними нужно, но сформировав какой-то «элитный круг».

«Чаще всего бизнес-союзы берут какую-то проблему и начинают ее обсуждать много часов. Вот и все. Я ни разу не слышал, чтобы они решали какие-то глобальные задачи», — заявил бизнесмен.

Гендиректор СООО «Хенкель Баутехник» Сергей Новицкий назвал положение указа о совете, касающееся определения официальных партнеров, «не очень хорошей идеей».

«Зная не понаслышке все вот эти объединения — конечно же, пустота полная. И там людей, которые занимаются бизнесом, практически нет ни одного. То есть для них [руководство союзами] — это бизнес», — считает Новицкий. При этом он призвал крупные деловые союзы объединяться и вносить в совет консолидированное мнение.

Как считает директор администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, «в теории нужно работать со всеми».

«Всех позвать, все решить, и вообще, чтобы все были счастливы. Но практика показывает, что в жизни это невозможно. Поэтому лучше ошибку не совершать и идти потихоньку. Если мы сразу скажем, что мы со всеми, а потом увидим, что это хаос и ужасно все, тогда будет трудно отыграть назад. А можно пойти вторым путем — ввести критерии для партнеров и, если нужно, потом легко их расширить», — отметил Янчевский.

Председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич назвал одной из основных проблем белорусского предпринимательства его раздробленность. «У нас консолидация всегда проходит очень плохо, и, может быть, мы сможем послужить «принуждению к миру», принуждению к ней», — сказал он. В связи с этим глава Банка развития предложил сделать официальными партнерами совета три крупные бизнес-ассоциации.

Генеральный дирекор ООО «Альянспласт» Николай Силинов, в прошлом сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимаельства, не согласился с критикой бизнес-союзов.

«У нашего совета есть недостаток. Он заключается в том, что наш бизнес — это еще не вся страна. Мы все люди состоявшиеся и должны думать по-государственному, а не только «мой бизнес — и все», — заявил предприниматель. — Пускай нас будет в десять раз больше, все равно мы не дотянемся до всех уголков нашей страны. Поэтому, чтобы иметь представление о том, что происходит в той или иной среде предпринимательского сообщества, нужно общаться с ассоциациями».

По информации Совета по развитию предпринимательства, сейчас в стране около 200 бизнес-ассоциаций, в том числе региональных и отраслевых.