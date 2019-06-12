В Германии продали почтовую марку за 1,26 млн евро

Анонимный покупатель приобрёл в Висбадене за 1,26 млн евро марку «Baden-Fehldruck 9 Kreuzer» из коллекции бывшего руководителя концерна Tengelmann Эривана Хауба.

Уникальность марки заключается в том, что при печати марки в 1851 году по неосторожности использовали зеленую бумагу вместо розовой.

Начался аукцион, в котором приняли участие два участника торгов в зале и два других участника по телефону с предложения начального уровня в 800 тыс. евро. Как сообщил директор аукционного дома Карл Луи лот получил один из участников торгов из зала, который захотел остаться анонимным.

Последний раз марка меняла хозяина в 1985-м. В ту же субботу на аукционе была выставлена первая почтовая марка Германии, «Блок черного Эльстера» 1849 года. Из 15 марок этого блока одна была напечатана вверх ногами из-за ошибки принтера. Блок был продан с аукциона за полмиллиона евро.