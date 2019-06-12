ГАИ предупредила водителей
В Беларуси установилась очень жаркая погода, которая несет большие опасности.
Госавтоинспекция напоминает, что при повышенной температуре притупляется внимание, появляются вялость и сонливость. В таком состоянии водителю очень сложно сохранять бдительность и концентрацию. При возникновении неординарной ситуации на дороге человек может не успеть вовремя отреагировать. Зачастую это чревато дорожно-транспортным происшествием.
В этой связи, ГАИ рекомендует водителям контролировать свое самочувствие в жаркую погоду и соблюдать особые меры безопасности на дороге, метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями людям отказаться от поездок, если они не связанны с крайней необходимостью. Обязательно иметь с собой воду и прохладительные напитки, а также проверить наличие необходимых лекарственных средств в аптечке.
Оставлять детей в машине (даже на непродолжительное время) опасно – в жару это может вызвать у ребенка обморок.
Автомобиль лучше парковать в тени, во время движения следует следить за системой охлаждения двигателя (температурой антифриза).
Чтобы пережить жару без потерь
- Необходимо пить достаточное количество воды — здоровым людям 2,5-3 литра в день, которая не должна быть слишком холодной и газированной. В противном случае есть риск спровоцировать заболевания горла. В жару не рекомендуется пить кофе, чай, алкоголь.
- Одежду следует выбирать из легких натуральных тканей — хлопка, льна, шелка, светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. Хорошо бы, выходя на солнце, надеть головной убор.
- При использовании кондиционера для избегания резкого перепада температур при последующем выходе на улицу, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи — оптимальная разница составляет пять градусов.
- В жаркую погоду надо отдать предпочтение овощам и фруктам, от слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Кроме того, в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений.
- Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.
- Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.