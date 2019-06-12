ГАИ предупредила водителей

В Беларуси установилась очень жаркая погода, которая несет большие опасности.

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Госавтоинспекция напоминает, что при повышенной температуре притупляется внимание, появляются вялость и сонливость. В таком состоянии водителю очень сложно сохранять бдительность и концентрацию. При возникновении неординарной ситуации на дороге человек может не успеть вовремя отреагировать. Зачастую это чревато дорожно-транспортным происшествием.

В этой связи, ГАИ рекомендует водителям контролировать свое самочувствие в жаркую погоду и соблюдать особые меры безопасности на дороге, метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями людям отказаться от поездок, если они не связанны с крайней необходимостью. Обязательно иметь с собой воду и прохладительные напитки, а также проверить наличие необходимых лекарственных средств в аптечке.

Оставлять детей в машине (даже на непродолжительное время) опасно – в жару это может вызвать у ребенка обморок.

Автомобиль лучше парковать в тени, во время движения следует следить за системой охлаждения двигателя (температурой антифриза).

Чтобы пережить жару без потерь