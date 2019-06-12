Румас позвонил Медведеву

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В ходе сегодняшнего телефонного разговора между Сергеем Румасом и Дмитрием Медведевым премьер-министры Беларуси и России обсудили двусторонние отношения и график предстоящих встреч.

Как сообщили в пресс-службе правительства, контакт состоялся по инициативе белорусской стороны. Румас позвонил Медведеву, чтобы поздравить коллегу с Днем России.

29 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились поручить своим правительствам проработать вопросы интеграции в рамках Союзного государства до 21 июня.

Напомним, сегодня глава белорусского государства поздравил российского президента с праздником.
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Тэги: День России Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Сергей Румас Дмитрий Медведев

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