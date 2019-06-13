Полиция Москвы отпустила более 500 задержанных на акции в поддержку Голунова
Пресс-служба МВД по городу Москва сообщила, что из полицейских участков отпустили всех задержанных во время акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, кроме четырех человек.
В полиции остаются четыре человека, которые «подвергнуты административному задержанию».
Напомним, что 12 июня в столице России состоялась несогласованная с властями акция в поддержку журналиста Ивана Голунова. Полицейские и сотрудники Росгвардии грубо задерживали участников акции, в том числе применяли силу к женщинам. По оценкам полиции, в акции приняли участие 1200 человек. Согласно обновленным данным,