Полиция Москвы отпустила более 500 задержанных на акции в поддержку Голунова

Пресс-служба МВД по городу Москва сообщила, что из полицейских участков отпустили всех задержанных во время акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, кроме четырех человек.

В полиции остаются четыре человека, которые «подвергнуты административному задержанию».