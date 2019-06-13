Полиция Москвы отпустила более 500 задержанных на акции в поддержку Голунова

/ Мир
Просмотров: 84

Пресс-служба МВД по городу Москва сообщила, что из полицейских участков отпустили всех задержанных во время акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, кроме четырех человек.


Видеофакт. Полицейские в Москве ударили задержанного оппозиционера головой о столб

В полиции остаются четыре человека, которые «подвергнуты административному задержанию».

Напомним, что 12 июня в столице России состоялась несогласованная с властями акция в поддержку журналиста Ивана Голунова. Полицейские и сотрудники Росгвардии грубо задерживали участников акции, в том числе применяли силу к женщинам. По оценкам полиции, в акции приняли участие 1200 человек. Согласно обновленным данным, задержаны минимум 549 участников акции.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россия Росгвардия российская оппозиция Персона: Иван Голунов Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Экс-депутат Госдумы предостерег власти России от поглощения Беларуси

Экс-депутат Госдумы предостерег власти России от поглощения Беларуси

«Нравится внешняя политика Путина». Виктория Скрипаль идет в политику

«Нравится внешняя политика Путина». Виктория Скрипаль идет в политику

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»