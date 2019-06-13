Четыре ребенка пострадали при столкновении «Рено» и МАЗа под Солигорском
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Шесть граждан Беларуси и России, в том числе четыре ребенка, получили травмы в аварии, которая произошла 12 июня.
По сообщению ГАИ УВД Миноблисполкома, на 122-м километре трассы Р55 Бобруйск — Глуск — Любань возле деревни Погост 38-летняя водитель Renault Megane из Слуцка, поворачивая налево со второстепенной дороги, не пропустила ехавший по главной грузовик МАЗ.
В результате ДТП водитель легковушки, ее 10-летний сын, а также 39-летняя пассажирка, ее 9-летняя и 8-летняя дочери и 15-летний племянник (все граждане России) получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.