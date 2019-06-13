Военно-космические силы России нанесли четыре бомбовых удара в Сирии

По сообщению Минобороны РФ, самолеты ВКС уничтожили артиллерийские позиции «незаконных вооруженных формирований».

По данным ведомства, результатом четырех бомбовых ударов стало уничтожение близ селения Докмак и высоты Джебель-Таверта крупных скоплений боевиков, а также «позиций полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста».

В Минобороны отметили, что удары ВКС были нанесены по просьбе турецких военных и по указанным ими координатам.