Военно-космические силы России нанесли четыре бомбовых удара в Сирии

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По сообщению Минобороны РФ, самолеты ВКС уничтожили артиллерийские позиции «незаконных вооруженных формирований».


Два десятка человек погибли при авиаударах сил Асада в Сирии

По данным ведомства, результатом четырех бомбовых ударов стало уничтожение близ селения Докмак и высоты Джебель-Таверта крупных скоплений боевиков, а также «позиций полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста».

В Минобороны отметили, что удары ВКС были нанесены по просьбе турецких военных и по указанным ими координатам.
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Тэги: Россия-Сирия Идлиб Минобороны России Персона: Башар Асад

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