Россельхознадзор не дремлет: белорус спрятал яблоки под мешками с картошкой

Очередную партию продукции из Беларуси не пустили на территорию России. На этот раз отличились сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

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Как сообщается, в Себежском районе для проверки был остановлен грузовой автомобиль, который перевозил якобы картофель.

Во время осмотра в тайнике под мешками с «белорусским хлебом» был обнаружен тайник, в котором находилась партия яблок весом в 300 килограммов.

Перевозчик предоставил сотрудникам Россельхознадзора фитосанитарный сертификат от 19 декабря, действие которого истекло 1 января.

Принято решение о возвращении товара на территорию Беларуси.