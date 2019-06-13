Россельхознадзор не дремлет: белорус спрятал яблоки под мешками с картошкой

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Очередную партию продукции из Беларуси не пустили на территорию России. На этот раз отличились сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Фото pixabay.com

Как сообщается, в Себежском районе для проверки был остановлен грузовой автомобиль, который перевозил якобы картофель.


Россельхознадзор не пустил «живой товар» в Россию

Во время осмотра в тайнике под мешками с «белорусским хлебом» был обнаружен тайник, в котором находилась партия яблок весом в 300 килограммов.

Перевозчик предоставил сотрудникам Россельхознадзора фитосанитарный сертификат от 19 декабря, действие которого истекло 1 января.

Принято решение о возвращении товара на территорию Беларуси.
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Тэги: Россельхознадзор контрабанда яблоки картофель Город: Себеж

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