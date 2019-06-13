velcom | A1 вернет своим абонентам суммы, списанные за трафик из-за сбоя у Huawei

Компания velcom | A1 вернет своим абонентам суммы, списанные за трафик в результате массового сбоя системы обновления операционной системы у телефонов марки Huawei.

При обновлении операционная система игнорировала пользовательские настройки и использовала мобильный интернет, из-за чего у многих пользователей счет ушел в минус на десятки и даже сотни рублей.

«Заботясь о своих клиентах, а также учитывая тот факт, что сами пользователи своими действиями никак не могли повлиять на возникшую ситуацию, velcom | A1 пришел к соглашению с компаниями-производителями о компенсации потерпевшим абонентам средств на весь трафик, затраченный на изменения системного программного обеспечения», — говорится в заявлении компании.

Корректировки будут произведены по итогам текущего месяца, а их размер будет зависеть от объема данных, использованных на реконфигурацию ОС, и характера потребленного трафика.

Клиентам, кто после произошедшего сбоя «ушел в минус», до момента проведения корректировок оказание услуг связи блокироваться не будет.