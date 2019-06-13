Апелляции Кокорина и Мамаева отклонены – футболисты останутся за решеткой
Апелляции футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева на приговор Пресненского районного суда Москвы, вынесенного восьмого мая, отклонены.
Сегодня Московский городской суд подтвердил приговор суда первой инстанции.
Таким образом, Александр и Кирилл Кокорины (получили 1 год и 6 месяцев колонии), а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий (1 год и 5 месяцев), останутся за решеткой.
Ранее Naviny.by писали, что фигурантам так называемого дела «Мамаева-Кокорина» 18 октября 2018 года были предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ:
- 116 («Побои»);
- 213 («Хулиганство»).
11 октября 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин были взяты под стражу по обвинению в хулиганстве.