Апелляции Кокорина и Мамаева отклонены – футболисты останутся за решеткой

Апелляции футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева на приговор Пресненского районного суда Москвы, вынесенного восьмого мая, отклонены.

Сегодня Московский городской суд подтвердил приговор суда первой инстанции.

Таким образом, Александр и Кирилл Кокорины (получили 1 год и 6 месяцев колонии), а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий (1 год и 5 месяцев), останутся за решеткой.

Ранее Naviny.by писали, что фигурантам так называемого дела «Мамаева-Кокорина» 18 октября 2018 года были предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ:

116 («Побои»);

213 («Хулиганство»).

11 октября 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин были взяты под стражу по обвинению в хулиганстве.