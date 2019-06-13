МВД необходимо повысить дисциплину, чтобы у сотрудников не оставалось стимула работать на статистику

По словам госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася, ушедший в отставку с поста министра внутренних дел Игорь Шуневич «достойно выдержал тяжелую ношу» руководства этим силовым ведомством.

Как заявил он во время представления коллективу МВД нового министра Юрия Караева, бывший глава ведомства «достойно выдержал эту тяжелую ношу», а все задачи, которые стояли перед МВД в последние годы, «были успешно решены». Зась заметил, что в последние годы не было допущено никаких системных сбоев в работе министерства.

Госсекретарь заявил, что «эффективные управленческие решения Игоря Шуневича придали новый импульс реформированию системы органов внутренних дел, противодействию криминалу, особенно в сфере наркоконтроля, и другим негативным явлениям».

Это, по его мнению, способствовало «укреплению безопасности и стабильности, которые являются визитной карточкой Беларуси».

По словам Зася, в МВД есть направления, требующие дополнительного внимания. Необходимо повышать дисциплину и продолжить совершенствование формата оценки деятельности сотрудников милиции, чтобы у них не оставалось стимула «работать на статистику».

Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что эти требования следует рассматривать «не только с принципиальной позиции по отношению к нарушителям в погонах, но и в целом взглянуть на эту проблему с разных сторон».

Кроме того, по его мнению, требуются новые подходы в кадровом обеспечении, в том числе по комплектованию таких ключевых служб, как участковые инспекторы милиции, ГАИ. Однако главное, подчеркнул он, — «справедливое отношение сотрудников органов внутренних дел к людям».