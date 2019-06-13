Совет Европы осудил очередной расстрел в Беларуси

Совет Европы осудил исполнение смертного приговора в Беларуси.

«Мы осуждаем очередную смертную казнь в Беларуси, о которой сообщили правозащитники. Смерть — это не правосудие. Мы повторяем свой призыв к власятм ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее полной отмене», — говорится в опубликованном в «Твиттере» заявлении руководителя дирекции коммуникации Совета Европы, пресс-секретаря генерального секретаря СЕ Даниэля Хольтгена.

По данным белорусских правозащитников, был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова. Судьба второго фигуранта уголовного дела — Вячеслава Сухарко — пока неизвестна.

«Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осужденным к высшей мере по одному делу», — отмечает правозащитный сайт spring96.org .

Жильников и Сухарко являлись обвиняемыми по делу об убийстве трех человек в Минске и Колодищах. Еще одной обвиняемой по этому делу была воспитательница детского сада бывшая активистка БРСМ Алина Шульганова.

Главный эпизод дела — убийство мужчины и женщины в квартире на улице Алибегова в Минске 16 декабря 2015 года. По данным следствия, Шульганова не могла смириться с тем, что ее бывший сожитель поддерживает близкие отношения с другой девушкой, и «заказала» Жильникову и Сухарко избиение соперницы. Исполнители, будучи пьяными, совершили разбойное нападение на квартиру, где жили молодые люди, и убили их обоих, нанеся более 140 ударов ножом. После этого забрали деньги, личные вещи убитых и скрылись.

Во время расследования двойного убийства было установлено, что 15 декабря того же года обвиняемые совершили разбойное нападение в Колодищах, чтобы завладеть 10 тысячами долларов. В ходе нападения был убит 59-летний мужчина, у которого Сухарко ранее снимал комнату.

Первый приговор был вынесен Мингорсудом 6 марта 2017 года — пожизненное заключение для Сухарко и Жильникова и 12 лет лишения свободы для Шульгановой. С приговором не согласились все стороны процесса, дело было направлено на повторное рассмотрение. 20 января 2018 года коллегия по уголовным делам Мингорсуда после повторного рассмотрения дела приговорила Жильникова и Сухарко к высшей мере наказания с конфискацией имущества, Шульганову — к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.

В дальнейшем Верховный суд оставил приговоры без изменения.