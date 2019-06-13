Несколько человек претендуют на пост главкома сборной Беларуси по футболу

После отставки Игоря Криушенко с поста главного тренера национальной сборной Беларуси Белорусская федерация футбола рассматривает на эту роль сразу несколько кандидатур.

По словам первого замглавы БФФ Юрия Вергейчика, процесс подбора нового наставника еще идет. Он подчеркнул, что руководство хочет, чтобы «это был отечественный специалист, который надолго не отрывался от белорусского футбола»: «В идеале — постоянно жил в нашей стране и следил за игроками, то есть чувствовал все изнутри».

Функционер также сообщил, что, не исключено, новый главком будет назначен в конце июня. Процедура следующая: на ближайшем исполкоме БФФ будут предложены несколько кандидатур, а далее этот орган будет принимать решение, кого назначать.