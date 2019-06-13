Трамп продлил санкции против Беларуси

Президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил санкции против отдельных представителей власти Беларуси, которые были введены в 2006 году.

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«Действия и политика некоторых членов властей Беларуси и других лиц, участвующих в подрыве демократических процессов или институтов в Беларуси, а также в нарушении прав человека, связанных с политическими репрессиями, и замешанных в коррупции, продолжают представлять собой особую и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что президент направил соответствующее уведомление в Федеральный реестр США.

Указанные санкции были введены 16 июня 2006 года приказом президента Джорджа Буша и продлевались каждым из последующих президентов.

Решение о продлении указа Джорджа Буша (подписан в 2006-м) принимается раз в год — в противном случае спустя три месяца после очередной даты документ утрачивает силу.

Изначально сообщалось, что визовые и финансовые ограничения вводились для десяти человек.

Помимо Александра Лукашенко и его сына, помощника по национальной безопасности Виктора Лукашенко, в список были включены секретарь Совета безопасности, министры юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, руководитель Центральной избирательной комиссии.

Американским компаниям запрещено заключать сделки с этими людьми. Впоследствии представители США не называли число чиновников, подпадающих под санкции, и их фамилии.