СК: сын хоккейного вратаря Максима Соколова убил свою мать

/ Мир
Просмотров: 153

По информации Следственного комитета РФ, в поселке Новая Романовка (Ленинградская область) совершено убийство.

Как сообщается, на жену бывшего голкипера, а ныне тренера СКА, напал 18-летний сын.

Также есть информация, что убийство произошло на глазах второго ребенка Соколовых. Он побежал за помощью к соседям, которые пришли и увидели мертвую женщину и ее сына с колото-резаной раной шеи. Предположительное орудие убийства — нож — находилось рядом.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство Персона: Максим Соколов Город: Санкт-Петербург

Другие материалы на эту тему:

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

ЧП в Черикове: два ранее судимых брата зарезали учительницу

ЧП в Черикове: два ранее судимых брата зарезали учительницу

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Трагедия в Лунинце: 8 марта пенсионер застрелил жену, тещу и шурина

Трагедия в Лунинце: 8 марта пенсионер застрелил жену, тещу и шурина