СК: сын хоккейного вратаря Максима Соколова убил свою мать

По информации Следственного комитета РФ, в поселке Новая Романовка (Ленинградская область) совершено убийство.

Как сообщается, на жену бывшего голкипера, а ныне тренера СКА, напал 18-летний сын.

Также есть информация, что убийство произошло на глазах второго ребенка Соколовых. Он побежал за помощью к соседям, которые пришли и увидели мертвую женщину и ее сына с колото-резаной раной шеи. Предположительное орудие убийства — нож — находилось рядом.