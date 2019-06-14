В Беларуси установилась аномальная жара – объявлен оранжевый уровень опасности
В пятницу, 14 июня, погоду территорию нашей страны оккупировала очень теплая неустойчивая воздушная масса, которая поступает с юга Европы.
В Беларуси сохранится жаркая погода. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимально воздух прогреется до +27..+33°C (в отдельных южных регионах до +34°C.
В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Столбик термометра покажет следующие значения:
- утром +22..+24°C;
- днем +30..+32°C;
- вечером +27..+29°C.
В свящи с неблагоприятным погодным явлением объевлен оранжевый уровень опасности.
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Чтобы пережить жару без потерь