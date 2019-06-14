Из-за пожара в общежитии Оршанского МКК производилась массовая эвакуация

/ Происшествия
Просмотров: 323

Четыре человека были спасены, 27 (13 из них дети) – эвакуированы на пожаре в общежитии Оршанского мясо-консервного комбината.

По информации регионального МЧС, в четверг днем произошло возгорание в одной из комнат на третьем этаже.


В Витебске неизвестный поджег балкон пенсионерки

Огнем уничтожено имущество в жилище, закопчены стены и потолок.

Одной из причин возникновения пожара рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Всего с начала года произошло 15 пожаров, в результате которых были уничтожены одно строение и две единицы техники.

С начала года спасатели выезжали на 2997 пожаров (за аналогичный период прошлого года – на 2930).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар Город: Орша

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»