Брестский губернатор приостановил строительство аккумуляторного завода

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В Бресте приостановлено строительство аккумуляторного завода ООО «Айпауэр», против которого протестовали местные жители. Соответствующее распоряжение № 60-Р опубликовано на сайте Брестского облисполкома за подписью председателя облисполкома Анатолия Лиса.

«Приостановить строительство объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорта», 1 пусковой комплекс» до устранения выявленных нарушений», — говорится в постановлении.


Противники аккумуляторного завода встретились с главой Брестской области

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Противники завода выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 189 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций.

Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.


Глава Бреста: оснований для запуска аккумуляторного завода нет

Противники завода с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте. 25 апреля этого года в Администрацию президента было передано новое коллективное обращение противников аккумуляторного завода.

С 3 мая возле предприятия круглосуточно, сменяя друг друга, дежурят активисты. Они считают, что завод, еще не принятый в эксплуатацию, уже фактически работает и выбрасывает в воздух вредные вещества.

По мнению активистов, под видом пусконаладочных работ предприятие полноценно выпускает продукцию. Противники завода фиксируют факты, по их мнению, подтверждающие это, и направляют обращения о нарушениях в соответствующие инстанции.
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Тэги: аккумуляторный завод Персона: Анатолий Лис Город: Брест

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