Фотофакт. На некоторых улицах Минска появились спецполосы для транспорта Европейских игр

Светофоры будут работать по другим графикам на пути движения транспорта, обслуживающего Европейские игры, которому выделили специальные полосы, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На проспекте Дзержинского со стороны МКАД к улице Немиге закрыта часть левых поворотов. Они ведут на улицы Голубева, Уманскую, Есенина, Щорса и Хмелевского.

«Компенсационные левые повороты реализованы путем вынесения через правый поворот — в районе обозначенных перекрестков нужно повернуть направо, доехать до разрыва, совершить там разворот и продолжить движение, пересекая проспект Дзержинского. Либо можно развернуться на ближайших многоуровневых развязках», — разъяснили в ГАИ.

При этом транспорту Европейских игр и общественному транспорту выделены специальные полосы — крайние левые — на улице Немиге, проспектах Победителей и Дзержинского. Эти полосы имеют сплошную разметку с буквой «А» и логотипом Игр.

Спецполосы выделены для того, чтобы транспорт Игр доставлял спортсменов от мест их проживания до мест соревнований не позднее получаса.

Кроме того, въезжать с улицы Немиги на проспект Победителей разрешено только транспорту Игр и общественному транспорту.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тысяч спортсменов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.