Станция метро «Октябрьская» была закрыта из-за бесхозного предмета

Пересадочная станция «Октябрьская» первой линии минского метрополитена днем 14 июня была временно закрыта. Работали саперы.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт столичной подземки, на станции был обнаружен бесхозный предмет, на который сработал металлодетектор.

В 15:17 станция была закрыта для посадки и высадки пассажиров. Поезда через станцию «Октябрьская» следовали без остановки. В 16:03 правоохранительные органы дали разрешение возобновить работу станции.