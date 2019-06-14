Станция метро «Октябрьская» была закрыта из-за бесхозного предмета

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Пересадочная станция «Октябрьская» первой линии минского метрополитена днем 14 июня была временно закрыта. Работали саперы.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт столичной подземки, на станции был обнаружен бесхозный предмет, на который сработал металлодетектор.

В 15:17 станция была закрыта для посадки и высадки пассажиров. Поезда через станцию «Октябрьская» следовали без остановки. В 16:03 правоохранительные органы дали разрешение возобновить работу станции.

 
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Тэги: угроза взрыва станция Октябрьская минское метро Город: Минск

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