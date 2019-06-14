Жительницу Барановичей приговорили к девяти годам колонии за убийство новорожденного

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Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 14 июня вынесла приговор 37-летней женщине.

Ее признали виновной в убийстве с особой жестокостью заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

В суде фигурантка дела признала свою вину частично.


Белоруска задушила сына и выбросила в мусорку

Рабочая местного ЖКХ обнаружила тело в мусорке 10 июня 2015 года. На причастность к совершенному преступлению специалистами были исследованы биологические образцы тысячи женщин из Барановичей и Барановичского района. Позже стало известно, что мать убитого, будучи с сентября 2014 года беременной, скрывала это, на учет в учреждение здравоохранения не становилась. 8 июня 2015 года она, родив здорового и доношенного мальчика, выбросила его в мусорный контейнер, где ребенок скончался от переохлаждения.
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Тэги: убийство новорожденного Брестский областной суд Город: Барановичи

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