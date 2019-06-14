Представитель Нотр-Дама пожаловался на пообещавших пожертвования бизнесменов

Французские миллиардеры, которые обещали пожертвовать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери, не заплатили ни цента.

«Большие доноры не заплатили. Ни одного цента. Они хотят знать, на что именно будут потрачены их деньги <...> и не тратить деньги просто на зарплаты работникам», — заявил представитель пресс-службы собора Андре Фино. По его словам, доноры ожидают, когда будет подготовлен план реставрации здания, после чего планируют реализовать его посредством контрактов, передают «Ведомости» .

Механизма для оплаты труда работников, занятых на реставрационных работах, нет и собор обращается к финансированию подсредством благотворительных организаций. Президент занимающегося фандрайзингом фонда «Друзья Нотр-Дам-де-Пари» Мишель Пико рассказал, что 90% пожертвований получены от доноров из США. По его словам, на первый этап реставрационных работ фонд перевел 4,1 млн долларов.

Среди бизнесменов, обещавших пожертвовать деньги на восстановление собора, была семья французских бизнесменов Пино. Они заявили, что заплатят 100 млн евро. Столько же пообещал гендиректор нефтяной компании Total Патрик Пуянне. Французский миллиардер Бернар Арно, президент LVMH (владеет Louis Vuitton и Dior), и его семья объявили, что пожертвуют 200 млн евро. Такую же сумму пообещала семья богатейшей женщины мира и наследницы L'Oreal Франсуазы Бетанкур-Майерс. Представители Пино, Арно, Бетанкур и Total подтвердили, что пока не переводили деньги.