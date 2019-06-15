В Беларуси стартовала приемная кампания в учреждениях профессионально-технического образования

В Беларуси 15 июня стартует приемная кампания в учреждениях профессионально-технического образования.

Абитуриенты могут подавать документы в профессиональные лицеи и колледжи для получения профессии рабочего, служащего с профессионально-техническим образованием.

По информации Министерства образования, в 2019 году прием осуществляют 127 учреждений профессионально-технического образования по более, чем 250 профессиям. Кроме того, набор для обучения рабочим профессиям проводят 47 учреждений образования других уровней, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования.

На уровень профессионально-технического образования планируется принять всего 29,7 тысячи человек, в том числе за счет средств бюджета — 29,4 тысячи.

В текущем году будет прекращен прием по 157 невостребованным профессиям. Для сравнения: в 2018 году набор был приостановлен на 168 профессий.

Вместе с тем, планируется начать подготовку по 151 новой для отдельных учреждений профтехобразования профессиям. В прошлом году были открыты наборы на 193 специальности.

Также планируется начать подготовку по 5 новым для республики профессиям: аппаратчик обработки стекловолокнистых материалов, аппаратчик дубления (меховое производство), отделочник меховых шкурок, сборщик изделий из пластмасс, оператор системы автоматизированного изготовления лекал.

В структуре приема будут сохранены тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составят около 80 процентов.