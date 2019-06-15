БКДП призвал МОТ надавить на правительство Беларуси
Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) призывает Комитет по применению стандартов Международной организации труда (МОТ) использовать все возможности для того, чтобы принудить Беларусь соблюдать права работников и профсоюзов. Об этом заявил вице-председатель БКДП Сергей Антусевич, выступая 15 июня на 108-й сессии Международной конференции труда в Женеве (Швейцария).
Сегодня Комитет по применению стандартов МОТ рассматривает индивидуальный вопрос соблюдения Беларусью Конвенции № 29 о запрете на использование принудительного труда. Антусевич участвует в этом мероприятии как делегат Международной конфедерации труда, членом которой является БКДП. Он предоставил БелаПАН текст своего выступления.
«Ситуация с трудовыми правами в Республике Беларусь, по нашему мнению, продолжает оставаться сложной, — заявил профсоюзный лидер. — Сфера трудовых отношений регулируется не Трудовым кодексом, а декретами и указами президента. Одним из декретов все работники переведены на срочные трудовые контракты. Тем самым эта цивилизованная форма найма из-за чрезмерного распространения превращена в разновидность принудительного труда, так как работники по своей инициативе не могут уволиться. А Беларусь стала страной временной занятости».
«Еще одним декретом введена система чрезмерных наказаний и налагаемых на работников штрафов, имеющая выраженные признаки принудительного труда. За различные нарушения трудовой, производственной и исполнительской дисциплины работников могут лишить до трех четвертей заработной платы, и без того одной из самых низких в Европе. Декретом о так называемых тунеядцах труд, вопреки Конституции, объявлен не правом, а обязанностью гражданина, неработающие граждане подвергаются дискриминации и должны оплачивать коммунальные услуги по увеличенным тарифам», — добавил профсоюзный лидер.
По его словам, в стране также продолжают практиковать принудительный труд «в системе лечебно-трудовых профилакториев, куда помещают алкоголиков». Название этих учреждений, сказал он, «не должно вводить в заблуждение, поскольку никакой медицинской терапии они не предусматривают».
«Система учреждений является, по сути, продолжением традиций тоталитарных режимов 1930-х годов прошлого века, жесткого насильственного принуждения к труду больных алкоголизмом граждан», — пояснил он.
Аналогичный принцип насилия над гражданами, сказал Антусевич, положен в основу «принуждения к труду родителей, из семей которых изъяли детей». «Принятый закон дискредитирует само понятие труд, поскольку применяется принудительно в качестве средства перевоспитания асоциальных элементов», — убежден вице-председатель БКДП.
«Невзирая на то что Беларусь уже в третий раз за последние четыре года отчитывается на заседаниях комитета о выполнении Конвенции №29 МОТ, правительство продолжает использовать инструменты принудительного труда, — заявил профсоюзный лидер. — Более того, парламентом в первом чтении уже принят закон об имплементации декретов о переводе всех работников на срочные трудовые контракты, чрезмерных наказаниях и налагаемых на работников штрафов, в Трудовой кодекс. Тем самым брошен очередной вызов принципам и ценностям МОТ, а Трудовой кодекс страны, вероятно, станет скоро худшим в мире».
«Мы призываем комитет использовать все возможности по принуждению белорусского правительства к отказу от многолетних практик нарушения прав трудящихся и профсоюзов, граждан страны, игнорирования ратифицированных Конвенций МОТ, включая Конвенцию № 29, международных трудовых норм», — подытожил Антусевич.
Сессия Международной конференции труда проходит с 10 по 21 июня. В первый день работы конференции Беларусь была включена в число 24 стран, где ситуация с правами трудящихся требует индивидуального рассмотрения.
Еще до начала нынешней сессии конференции правительство Беларуси представило Комитету по применению стандартов отчет о выполнении Конвенции № 29. Этот документ опубликован на сайте МОТ. Из него следует, что Беларусь «твердо и последовательно поддерживает запрет и искоренение принудительного труда». Этот постулат закреплен «в наиболее важных законодательных актах страны» — Конституции и Трудовом кодексе.
По мнению белорусской стороны, декрет президента № 3 от 2 апреля 2015 года «О содействии занятости населения» и закон № 104-З от 4 января 2010 года «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них», на которые ранее обращали внимание органы МОТ, «не противоречат положениям Конвенции № 29». Эти документы «направлены на решение социально значимых задач — содействие занятости населения и борьбу с пьянством и наркоманией». Подходы, которые определены в этих документах, «соответствуют нормам справедливости и социально обоснованы», утверждают в правительстве.