Какой белорусский курорт пользуется у россиян наибольшей популярностью

Эксперты туристического рынка назвали самые популярные у россиян курорты в СНГ для отдыха нынешним летом.

Фото с сайта Holiday Village Tours

В пятерку лучших вошли места в Казахстане, Кыргызстане, Беларуси, Азербайджане и Армении.

Рейтинг, составленный ТурСтат, основывается на результатах анализа посещаемости российским туристами и развитости инфраструктуры курортов.

Топ-5 выглядит следующим образом: