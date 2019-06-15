Какой белорусский курорт пользуется у россиян наибольшей популярностью

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Эксперты туристического рынка назвали самые популярные у россиян курорты в СНГ для отдыха нынешним летом.

Фото с сайта Holiday Village Tours

В пятерку лучших вошли места в Казахстане, Кыргызстане, Беларуси, Азербайджане и Армении.

Рейтинг, составленный ТурСтат, основывается на результатах анализа посещаемости российским туристами и развитости инфраструктуры курортов.

Топ-5 выглядит следующим образом:

  1. курорт Бурабай (Казахстан);
  2. озеро Иссык-Куль (Кыргызстан);
  3. озеро Нарочь (Беларусь);
  4. Апшерон (Азербайджан);
  5. озеро Севан (Армения).
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Тэги: отдых лето курорт Нарочь

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