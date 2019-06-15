Какой белорусский курорт пользуется у россиян наибольшей популярностью
Эксперты туристического рынка назвали самые популярные у россиян курорты в СНГ для отдыха нынешним летом.
В пятерку лучших вошли места в Казахстане, Кыргызстане, Беларуси, Азербайджане и Армении.
Рейтинг, составленный ТурСтат, основывается на результатах анализа посещаемости российским туристами и развитости инфраструктуры курортов.
Топ-5 выглядит следующим образом:
- курорт Бурабай (Казахстан);
- озеро Иссык-Куль (Кыргызстан);
- озеро Нарочь (Беларусь);
- Апшерон (Азербайджан);
- озеро Севан (Армения).