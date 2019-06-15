Белорусские солдаты приняли присягу

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2,5 тысячи военнослужащих-новобранцев приняли сегодня присягу на верность Беларуси.

Наиболее массовым торжественное мероприятие оказалось в 72 гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов – здесь поклялись служить Родине более тысячи юношей.

Как сообщили в Минобороны, накануне присяги командиры встретились с родными солдат и ответили на интересующие родителей вопросы.


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В настоящее время принявшие присягу находятся в первом увольнении.

Ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Равков заявлял, что за последние десять лет число призывников в белорусскую армию уменьшилось в два раза.

По словам главы военного ведомства, проблема набора связана в первую очередь с демографической ситуацией. Если в начале нулевых в Беларуси был переизбыток призывников, то в настоящее время существует дефицит.

Кроме этого, министр отметил, что молодые люди смотрят на существующий мир более прагматично.
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Тэги: военная присяга белорусская армия

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