Белорусские солдаты приняли присягу

2,5 тысячи военнослужащих-новобранцев приняли сегодня присягу на верность Беларуси.

Наиболее массовым торжественное мероприятие оказалось в 72 гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов – здесь поклялись служить Родине более тысячи юношей.

Как сообщили в Минобороны, накануне присяги командиры встретились с родными солдат и ответили на интересующие родителей вопросы.

В настоящее время принявшие присягу находятся в первом увольнении.

Ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Равков заявлял, что за последние десять лет число призывников в белорусскую армию уменьшилось в два раза.

По словам главы военного ведомства, проблема набора связана в первую очередь с демографической ситуацией. Если в начале нулевых в Беларуси был переизбыток призывников, то в настоящее время существует дефицит.

Кроме этого, министр отметил, что молодые люди смотрят на существующий мир более прагматично.