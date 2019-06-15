Подходы Москвы и Минска по вопросам интеграции сблизились на 90%, заявляет российская сторона

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Подходы России и Беларуси в вопросах интеграции сблизились на 90%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин журналистам в Москве по итогам встречи с белорусским министром экономики Дмитрием Крутым.

«Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано», — сказал Орешкин журналистам по итогам сегодняшней встречи.

По словам главы Минэкономразвития, нужна более детальная проработка программы углубления интеграции, но Россия и Беларусь постепенно движутся к 100-процентной отметке.

Орешкин возглавляет российскую часть рабочей группы России и Беларуси по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.

Как сообщают «Вести», заседание этой рабочей группы 15 июня в Москве длилось около четырех часов. С белорусской стороны группу возглавляет министр экономики Дмитрий Крутой.


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На следующей неделе, 21 июня, обсуждение продолжится в Минске на уровне премьеров двух государств. По мнению Орешкина, разговор между премьерами на следующей неделе «сделает серьезный шаг вперед».

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время визита в Россию в мае говорил, что позиции Москвы и Минска по взаимодействию в рамках Союзного государства сходятся на 70%, напоминает БелаПАН.

Как отметил сегодня Максим Орешкин, обсуждение идет строго в рамках Союзного договора, подписанного в 1999 году. На вопрос о единой валюте Орешкин ответил, что это не ключевой элемент обсуждений. Гораздо более острыми вопросами он назвал работу в энергетической сфере, вопросы в регулировании отраслей, таможенный блок.
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Тэги: Беларусь-Россия интеграция Персона: Дмитрий Крутой Максим Орешкин Сергей Румас

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