Румас запретил на время II Евроигр ввоз в Беларусь источников радиации

Правительство запретило Департаменту по ядерной и радиационной безопасности МЧС выдавать разрешения на ввоз в Беларусь или вывоз за ее пределы источников радии.

Сделано это в целях «предупреждения ядерного терроризма и радиационных аварий в местах массового пребывания людей в период проведения II Европейских игр».

Отмечается, что запрет будет действовать с 17 июня по 2 июля. Он коснется радионуклидных источников I-III категорий по степени радиационной опасности, за исключением радиофармацевтических препаратов с периодом полураспада менее 100 суток.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Как сообщили в милиции в мероприятиях по безопасности примут участие около ста служебных собак.