Румас запретил на время II Евроигр ввоз в Беларусь источников радиации

/ Общество
Просмотров: 307

Правительство запретило Департаменту по ядерной и радиационной безопасности МЧС выдавать разрешения на ввоз в Беларусь или вывоз за ее пределы источников радии.

Сделано это в целях «предупреждения ядерного терроризма и радиационных аварий в местах массового пребывания людей в период проведения II Европейских игр».

Отмечается, что запрет будет действовать с 17 июня по 2 июля. Он коснется радионуклидных источников I-III категорий по степени радиационной опасности, за исключением радиофармацевтических препаратов с периодом полураспада менее 100 суток.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Как сообщили в милиции в мероприятиях по безопасности примут участие около ста служебных собак.

Сюжет: Европейские игры в Минске
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Европейские игры-2019 радиация

Другие материалы на эту тему:

Взрывы, пожары, подтопления. МЧС оценило угрозы перед Европейскими играми

Взрывы, пожары, подтопления. МЧС оценило угрозы перед Европейскими играми

Citius, Altius, Fortius! В Минске выставят частную коллекцию олимпийских наград

Citius, Altius, Fortius! В Минске выставят частную коллекцию олимпийских наград

Европейские игры в Минске: что будет бесплатно для иностранцев?

Европейские игры в Минске: что будет бесплатно для иностранцев?

Частный бизнес попросили скинуться на Европейские игры

Частный бизнес попросили скинуться на Европейские игры