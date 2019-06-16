Возбуждено дело по факту жуткого ДТП под Воронежем, в котором погибло восемь человек

В жутком дорожно-транспортном происшествии в Воронежской области погибло восемь человек.

Как сообщается, открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По предварительным данным полиции, в субботу вечером на 59-м километре трассы Воронеж – Луганск 39-летний водитель «Форд-Фокуса» вылетел на встречку и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом «Фольксфаген-Каравелла».

В результате аварии погибли оба водителя и шесть пассажиров (пять – в микроавтобусе, один – в легковушке).

Единственной выжившей оказалась 10-летняя пассажирка «Фольксвагена». В настоящее время она находится в больнице под присмотром врачей.