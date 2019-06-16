Гранату с запалом нашли в центре Витебска во время ремонтных работ

Рабочие, которые заняты на ремонтных работах на улице Гоголя возле Дома печати, обнаружили металлический предмет, похожий на гранату, и вызвали милицию.

Специалисты саперно-пиротехнической группы 7-й отдельной специальной бригады внутренних войск МВД Беларуси подтвердили, что найденный предмет — действительно граната Ф-1, причем с вкрученным запалом, то есть взорваться могла в любой момент.

Гранату забрали на полигон, где она будет ликвидирована. Также саперы проверили на наличие опасных предметов близлежащую территорию, сообщают «Витебские вести» .

За последние дни это не первый случай обнаружения гранат. Так, в Бресте на мусороперерабатывающем заводе при сортировке поступивших отходов была обнаружена граната. Работников завода эвакуировали. Приехавшие саперы установили, что найденный предмет — это учебная граната РГД, она не представляет опасности.