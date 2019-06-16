Гранату с запалом нашли в центре Витебска во время ремонтных работ

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Рабочие, которые заняты на ремонтных работах на улице Гоголя возле Дома печати, обнаружили металлический предмет, похожий на гранату, и вызвали милицию.

Специалисты саперно-пиротехнической группы 7-й отдельной специальной бригады внутренних войск МВД Беларуси подтвердили, что найденный предмет — действительно граната Ф-1, причем с вкрученным запалом, то есть взорваться могла в любой момент.

Гранату забрали на полигон, где она будет ликвидирована. Также саперы проверили на наличие опасных предметов близлежащую территорию, сообщают «Витебские вести».

За последние дни это не первый случай обнаружения гранат. Так, в Бресте на мусороперерабатывающем заводе при сортировке поступивших отходов была обнаружена граната. Работников завода эвакуировали. Приехавшие саперы установили, что найденный предмет — это учебная граната РГД, она не представляет опасности.
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Тэги: граната Город: Витебск

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