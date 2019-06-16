В Москве прошла разрешенная массовая акция «Закон и справедливость для всех»

16 июня в Москве на проспекте Сахарова прошла разрешенная властями массовая акции «Закон и справедливость для всех».

Изначально планировалось, что акция состоится в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого незаконно преследовали по обвинению в сбыте наркотиков. После освобождения Голунова слоган митинга был изменен.

По данным российских СМИ, работавших на этой акции, на проспект Сахарова пришли до 600 человек, тогда как в главном управлении МВД по Москве журналистам назвали цифру в 1,6 тысячи собравшихся.