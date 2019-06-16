В Минске пропал гражданин Германии

/ Общество
Просмотров: 2388

В Минске пропал гражданин Германии 29-летний Мартин Майстер (Martin Meister).

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел», мужчина находился в клубе Hide на ул. Октябрьская, 19, откуда ушел в шесть часов утра в воскресенье в неизвестном направлении. По месту временного проживания не появлялся.

Мартин не говорит по-русски, только по-немецки и по-английски. Рост около 190 см, волосы черные с небольшой проседью, носит бороду. Был одет в серую рубашку, бежевые брюки и белые кеды.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пропал человек пропал без вести Персона: Мартин Майстер Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Потерялся человек — «Ангел» спешит на помощь

Потерялся человек — «Ангел» спешит на помощь

Пропавший в Бресте слепой россиянин нашелся в Москве

Пропавший в Бресте слепой россиянин нашелся в Москве

Пропавшего 15 лет назад минчанина нашли в Израиле

Пропавшего 15 лет назад минчанина нашли в Израиле

Сыщики не пустили замуж за цыгана 14-летнюю минчанку

Сыщики не пустили замуж за цыгана 14-летнюю минчанку