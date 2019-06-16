Брестское «Динамо» не позволило БАТЭ сместить себя с вершины турнирной таблицы

По итогам 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге брестское «Динамо» сохранило лидерство в турнирной таблице и двухочковое преимущество над борисовским БАТЭ.

Брестское «Динамо» на своем поле обыграло «Гомель» — 3:0 (Фамейе, 7, Савицкий, 63-п, Лаптев, 90), а БАТЭ на «Борисов-Арене» был сильнее солигорского «Шахтера» — 3:1 (Драгун, 60, 70, Скавыш, 76 — Антич, 66).

Результаты остальных матчей: «Минск» — «Неман» (Гродно) — 2:1, «Городея» — «Торпедо» (Минск) — 0:0, «Дняпро» (Могилев) — «Ислочь» — 3:0, «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск» — 1:0, «Динамо» (Минск) — РЦОР-БГУ — 6:1.

После 11 туров лидируют «Динамо» (Брест) — 29 оков, БАТЭ — 27, «Шахтер» — 24, «Динамо» (Минск) — 22, «Ислочь» — 21.

Матчи 12-го тура пройдут 21-23 июня.