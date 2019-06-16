Брестское «Динамо» не позволило БАТЭ сместить себя с вершины турнирной таблицы

/ Спорт
Просмотров: 568

По итогам 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге брестское «Динамо» сохранило лидерство в турнирной таблице и двухочковое преимущество над борисовским БАТЭ.

Брестское «Динамо» на своем поле обыграло «Гомель» — 3:0 (Фамейе, 7, Савицкий, 63-п, Лаптев, 90), а БАТЭ на «Борисов-Арене» был сильнее солигорского «Шахтера» — 3:1 (Драгун, 60, 70, Скавыш, 76 — Антич, 66).

Результаты остальных матчей: «Минск» — «Неман» (Гродно) — 2:1, «Городея» — «Торпедо» (Минск) — 0:0, «Дняпро» (Могилев) — «Ислочь» — 3:0, «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск» — 1:0, «Динамо» (Минск) — РЦОР-БГУ — 6:1.

После 11 туров лидируют «Динамо» (Брест) — 29 оков, БАТЭ — 27, «Шахтер» — 24, «Динамо» (Минск) — 22, «Ислочь» — 21.

Матчи 12-го тура пройдут 21-23 июня.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство