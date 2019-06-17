Между Минском и Каиром может появиться прямое авиасообщение

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Сегодня в Минск прилетает президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси. Белорусская сторона надеется на развитие двусторонних отношений.

Так, по словам нашего в этом арабском государстве Сергея Рачкова, не исключено появление в ближайшем будущем посольства Египта в Беларуси. Открытие дипмиссии позволит, в частности, оперативно получать визы.

Также в Минске надеются на развитие пассажироперевозок между странами. Есть вероятность, что между Минском и Каиром может открыться прямое авиасообщении, отмечает ctv.by.

Дипломатические отношения между Беларусью и Египтом были установлены 1 февраля 1992 года. В июне 1998 года и январе 2017-го состоялись официальные визиты в Египет Александра Лукашенко.
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Тэги: Беларусь-Египет Персона: Сергей Рачков Абдул-Фаттах ас-Сиси

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