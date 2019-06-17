В Минском районе столкнулись маршрутка и такси – погибла женщина
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня рано утром в Минском районе.
Как сообщили в Госавтоинспекции, на Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь в районе агрогородка Лошаны маршрутное такси «Пежо Боксер» находилось на остановке, когда в него врезалось легковое такси «КИА Сид».
Прибывшие на место ДТП спасатели деблокировали водителя и двух пассажиров легковушки.
Сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, но не смогли откачать 63-летнюю женщину, которая в момент аварии находилась на заднем сидении.
Травмы разной степени тяжести получили водитель и еще один пассажир авто, а также трое пассажиров микроавтобуса.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о смертельном ДТП (погибли три человека), произошедшем на Минской кольцевой автодороге.