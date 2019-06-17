Кого КГК проверит во втором полугодии

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В Беларуси утверждены планы выборочных проверок на второе полугодие 2019 года

В Беларуси сформированы планы выборочных проверок в областях и Минске на второе полугодие 2019 года. Они размещены на официальном сайте Комитета государственного контроля.

Как сообщает пресс-центр КГК, в отборе субъектов для включения в план выборочных проверок на второе полугодие 2019 года приняли участие 28 государственных органов, которые проанализировали 18.127 субъектов. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 5.727 субъектам (около 32%). Из них в план выборочных проверок включен 2.191 субъект — 38% от числа субъектов с высокой степенью риска, или 12% от общего числа проанализированных. Для сравнения: в первом полугодии 2019 года выборочным проверкам подлежало 3.227 субъектов — соответственно 34% и 12%.


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В КГК отмечают, что количество субъектов, включенных в план выборочных проверок, снизилось на 78% по сравнению с количеством субъектов, включенных в планы контрольной деятельности на второе полугодие 2017 года (9.972).

В июле-декабре 2019 года в отношении 212 субъектов будут проведены совместные проверки. Таким образом, общее количество запланированных выборочных проверок составит 2.441.

Наибольшее количество проверок запланировано Министерством по чрезвычайным ситуациям (750), Министерством труда и социальной защиты (506) и Министерством по налогам и сборам (241). Проверочная нагрузка составляет в Минске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях по 13% от общего количества проверок по республике, в Витебской и Могилевской — по 15%, в Минской области — 17%.

 «Добавление в сформированные планы выборочных проверок новых субъектов хозяйствования, а также добавление контролирующего (надзорного) органа в качестве соисполнителя по проверке не допускается. Внесение изменений возможно только в случае исключения проверки, исключения контролирующего (надзорного) органа из состава исполнителей проверки, при изменении месяца начала ее проведения», — говорится в сообщении.

Отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок проводился на основании критериев оценки степени риска. Информация об утвержденных критериях оценки степени риска размещена на официальных сайтах контролирующих (надзорных) органов.
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