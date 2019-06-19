Бабич возьмет под контроль отношения с Беларусью

Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич, назначенный 17 июня заместителем министра экономического развития РФ, получил в подчинение два департамента: экономического сотрудничества со странами СНГ и развития евразийской интеграции, а также многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов.

Как отмечается на сайте ведомства, задача первого департамента — «обеспечение деятельности министерства по выработке государственной политики Российской Федерации в сфере внешнеэкономической деятельности в отношениях с государствами — участниками Содружества Независимых Государств», в том числе с Беларусью, а также «в рамках Содружества Независимых Государств, Союзного государства, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и их органов, а также с Грузией, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия».

Департамент осуществляет, в частности, мониторинг и анализ экономической политики в государствах — участниках СНГ и готовит предложения по оценке ее влияния на социально-экономическое развитие Российской Федерации.

Второй департамент, который подчинили Бабичу, обеспечивает «реализацию функций министерства по выработке государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности в отношениях с отнесенными к компетенции департамента международными организациями и региональными объединениями, а также со странами Юго-Восточной Азии и Японией».

О том, что Бабич продолжит заниматься интеграционной тематикой, в день его нового назначения заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы знаем, что у Бабича достаточно высокий уровень экспертизы в этой области, которую он, конечно, сможет использовать на благо ускорения интеграционных процессов, самых различных интеграционных процессов», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

С 24 августа прошлого года по 30 апреля нынешнего Бабич занимал должность посла РФ в Беларуси и одновременно — спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Спустя несколько месяцев после приезда Бабича на работу в Минск российская сторона инициировала тему более тесной интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства.

В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран». С российской стороны группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции возглавляет Максим Орешкин — министр экономического развития РФ, чьим заместителем сейчас назначен Бабич.

В конце апреля Путин освободил Бабича от должности посла в Беларуси и спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью «в связи с переходом на другую работу». По оценке экспертов, истинной причиной отставки стали напряженные отношения российского дипломата с белорусскими властями, и в первую очередь с Министерством иностранных дел, которые зачастую выносились в публичную плоскость.