Предприятия Минска погрязли в долгах

По данным главного статистического управления Минска, внешняя просроченная дебиторская задолженность предприятий столицы за четыре месяца этого года увеличилась на 13,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и на 1 мая составила 599 млн рублей. За апрель она снизилась на 5%.

В целом внешняя дебиторская задолженность сократилась за четыре месяца на 2,3% до 4 млрд 237 млн рублей, за апрель — снизилась на 3,1%.

Просроченная дебиторская задолженность за четыре месяца нынешнего года увеличилась на 5,7% и на 1 мая составила 2 млрд 357,8 млн рублей. За апрель она снизилась на 1,2%.

Дебиторская задолженность на 1 мая составила 15 млрд 454,6 млн рублей, или на 1,2% больше, чем на 1 января, и на 0,2% больше по сравнению с 1 апреля.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 мая составила 402,3 млн рублей. С начала года она снизилась на 16,4%, за апрель — на 8,5%.

В целом задолженность по кредитам и займам на 1 мая составила 17 млрд 604,1 млн рублей — на 1,4% меньше, чем на 1 января, и на 0,4% меньше по сравнению с показателем на 1 апреля.

Просроченная кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 3,2% и составила 1 млрд 96,2 млн рублей, за апрель — снизилась на 4,5%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с 1 января снизилась на 1,9% до 267,3 млн рублей, за апрель 2019 года — выросла на 3%.

В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 13,2% (до 4 млрд 926,3 млн рублей), за апрель — снизилась на 4,1%.

Кредиторская задолженность на 1 мая составила 15 млрд 699,2 млн рублей, или на 1,6% больше, чем на 1 января, и на 4,5% меньше по сравнению с показателем на 1 апреля.