Правительство продлило лицензирование экспорта лесоматериалов

Правительство еще на полгода продлило лицензирование экспорта лесоматериалов твердолиственных пород за пределы ЕАЭС.

Как сообщил Национальный правовой интернет-портал, постановлением Совета министров от 17 июня № 401 установлено, что экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов твердолиственных пород осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Основанием для выдачи разовой лицензии является наличие заключенного между названным концерном и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.

Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию и Исполнительный комитет СНГ о мерах по ограничению экспорта лесоматериалов твердолиственных пород и внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами — членами ЕАЭС аналогичных мер.

Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.

Как ранее пояснил концерн «Беллесбумпром», продление лицензирования «обусловлено необходимостью эффективного и рационального использования ценного древесного сырья твердолиственных пород древесины (дуб, ясень, клен), соблюдения паритета заготовки и обеспечения сырьем действующих деревообрабатывающих производств республики, ликвидации дефицита древесины твердолиственных пород и обеспечения бесперебойной работы белорусских мебельных и деревообрабатывающих предприятий, которые производят продукцию с высокой степенью добавленной стоимости и востребованную на многих рынках сбыта».

В Беларуси запасы древесины твердолиственных пород незначительные, ежегодно заготавливается в среднем от 34 до 43 тыс. куб. м, при этом только организации концерна «Беллесбумпром» могут ежегодно перерабатывать около 60 тыс. куб. м деловой древесины твердолиственных пород. Еще 45 тыс. куб. м могут перерабатывать предприятия без ведомственной подчиненности, 5 тыс. куб. м потребляют деревообрабатывающие предприятия Управления делами президента. «Таким образом, очевидно, что в стране наблюдается дефицит этого ценного сырья, поэтому его необоснованный экспорт проблему только обострит», — подчеркнули в концерне.