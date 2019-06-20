Родственники осужденных по статье 328 УК будут добиваться от власти реакции на свои требования

Родственники осужденных по антинаркотической статье 328 УК намерены добиваться от властей реакции на свои требования.

Пять человек уже почти десять дней держат бессрочную голодовку в Пуховичском районе (Минская область), добиваясь встречи с главой государства, изменения антинаркотического законодательства и пересмотра уголовных дел осужденных по ст. 328.

Как сообщила БелаПАН одна из участниц акции Алла Берналь, утром 20 июня к ним в очередной раз приезжали врачи. «Сделали кардиограммы, взяли кровь из вены, каждому измерили давление. Правозащитнику Станиславу Цыбинскому, который голодает вместе с нами, стало плохо, он упал в обморок. Врачи ему оказали необходимую помощь, и он продолжает голодовку», — рассказала Берналь. Двум участницам голодовки — Елене Кузьминой и Елене Кулинич — врачи предложили поехать в больницу, но женщины отказались.

По словам Берналь, 21 июня к пятерым голодающим планируют приехать еще несколько родственников осужденных, которые, возможно, присоединяться к акции.

«Из представителей властей никто с нами больше не связывался (местные чиновники встречались с участниками голодовки только один раз, 12 июня — БелаПАН.) Голодовку мы прекращать не планируем, будем голодать до последнего», — подчеркнула Алла Берналь.

Еще одна группа родственников осужденных по ст. 328 планирует утром 21 июня прийти к Палате представителей, чтобы передать свои требования. «Наши требования: для несовершеннолетних на момент задержания — полная амнистия, для других осужденных — пересмотр дел, — сообщила БелаПАН мать осужденного Юлия Островко. — Мы также настаиваем на внесении изменений в закон, чтобы было четкое описание, что такое хранение, перевозка, сбыт и производство наркотиков, вербовка, создание интернет-магазина, кто такие потребители, курьеры, производители, вербовщики и так далее. Сейчас в законе это четко не прописано».

По словам Островко, родственники также собираются требовать убрать из законодательства формулировку «умысел на сбыт» и указать, что «укол или любая другая передача человеку его дозы сбытом не является».

13 июня этого года Палата представителей приняла во втором чтении изменения в ст. 328 УК. Они предусматривают снижение на два года нижнего предела наказаний по частям 2 и 3 этой статьи: по ч. 2 — с пяти до трех лет лишения свободы, по ч. 3 — с восьми до шести лет.