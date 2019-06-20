МОТ обеспокоена возможностью применения принудительного труда в Беларуси

Международная организация труда (МОТ) не усмотрела прямых фактов использования принудительного труда в Беларуси, но обеспокоена тем, что национальное законодательство фактически допускает возможность его применения. Такова суть заключения комитета по применению стандартов МОТ, принятого 19 июня.

Черновой вариант заключения опубликован 20 июня на сайте МОТ. Итоговый документ будет обнародован позже, но, как показывает практика, в окончательную версию вносятся преимущественно технические, а не содержательные правки.

Заседание комитета по применению стандартов МОТ состоялось 15 июня в рамках проходящей в Женеве 108-й сессии Международной конференции труда. На нем рассматривался вопрос о выполнении Беларусью норм Конвенции МОТ № 29, запрещающей принудительный труд. Представители официальной белорусской делегации — министр труда и соцзащиты Ирина Костевич и председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда попытались — заявили, что принудительный труд в Беларуси запрещен на законодательном уровне. По их словам, документы, которые вызвали вопросы у МОТ (ряд декретов и законов, касающихся социально-трудовой сферы), направлены на решение социально значимых задач, а закрепленные в них подходы — обоснованы и справедливы.

Представителям официальной делегации оппонировал вице-председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Сергей Антусевич, который участвовал в конференции в качестве делегата от Международной конфедерации профсоюзов. В своем выступлении он попытался доказать, что принудительный труд в Беларуси носит повсеместный характер согласно декретам № 29 (о срочных трудовых контрактах), № 5 (об ужесточении трудовой дисциплины) и ряда других документов.

В своем заключении комитет по применению стандартов МОТ принял во внимание тот факт, что правительство Беларуси внесло поправки в декрет президента № 3 от 2 апреля 2015 года «О предупреждении социального иждивенчества», трансформировав его в 2018 году в декрет № 3 «О содействии занятости населения». «Статьи, которые касались административных взысканий, сборов или обязательных работ, были исключены и вместо этого декрет был сфокусирован на поощрении занятости», — отмечается в заключении.

В то же время комитет обеспокоен возможностью привлечения граждан к обязательным работам в рамках других нормативно-правовых актах, в которые изменения не вносились. Правительство должно принять «все необходимые меры для пресечения принудительного труда», подчеркиваетя в заключении.

Например, комитет обратил внимание на то, что закон № 104-З от 4 января 2010 года «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них» дает судам полномочия направлять граждан «на реабилитацию по программе ЛТП», где их «могут обязать участвовать в профессионально-технической подготовке и подвергнуть принудительному труду».

Комитет по применению стандартов МОТ призвал правительство Беларуси обеспечить, чтобы граждан не подвергали чрезмерным наказаниям с целью заставить их выполнять какую-либо работу. Представители МОТ запросили у белорусского правительства подробную информацию об обязательных работах, которым могут подвергнуть граждан согласно закону № 104-З.

Комитет также призвал правительство Беларуси и впредь принимать техническую помощь для того, чтобы гарантировать полное соответствие национального законодательства и правоприменительной практики положениям Конвенции № 29.