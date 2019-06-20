Преподавателя могилевского вуза могут посадить на семь лет за взятки со студентов

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Преподаватель одного из могилевских университетов подозревается в коррупции.

Как сообщает Следственный комитет, женщина взяла 690 рублей с группы студентов за лояльность при сдаче зачета. 

«Такса, установленная преподавателем, молодым людям была известна от учащихся старших курсов — от каждого студента по 30 рублей. Через два дня женщина приняла зачет по дисциплине, которую преподавала в группе, и выставила студентам "зачтено"», — говорится в сообщении Следственного комитета .

В ходе обыска по месту жительства преподавателя обнаружено и изъято более 16 тысяч долларов. 53-летняя женщина взята под стражу. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки; до семи лет лишения свободы). 
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Тэги: коррупция взятки образование Город: Могилев

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