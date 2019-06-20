В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли грязную нефть
Вечером 19 июня на белорусско-польском участке нефтепровода «Дружба» было зафиксировано превышение хлорорганических соединений в российской нефти.
Превышение норм по хлорорганике было обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который нефть поступает в Польшу, сообщает
Прокачку вновь возобновили около восьми утра 20 июня. Решение было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня.
В компании «Транснефть» уточнили, «со слов белорусских коллег», что вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Брестской области.