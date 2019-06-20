В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли грязную нефть

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Вечером 19 июня на белорусско-польском участке нефтепровода «Дружба» было зафиксировано превышение хлорорганических соединений в российской нефти.

Превышение норм по хлорорганике было обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который нефть поступает в Польшу, сообщает РБК. Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.


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Прокачку вновь возобновили около восьми утра 20 июня. Решение было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня.

В компании «Транснефть» уточнили, «со слов белорусских коллег», что вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Брестской области.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: PERN нефтепровод Дружба Транснефть

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