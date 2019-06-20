«Гомельтранснефть Дружба» опровергла информацию о загрязненнии сырья в Беларуси

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ОАО «Гомельтранснефть Дружба» полностью исключает использование загрязненной нефти при транспортировке в направлении Польши и Украины, а также в ОАО «Мозырский НПЗ». Соответствующее заявление размещено на сайте «Гомельтранснефть Дружбы».


В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли грязную нефть

Российская компания «Транснефть» ранее 20 июня сообщила, что на участке трубопровода «Дружба», который идет из Беларуси в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой. Превышение норм по хлорорганике обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова Застава», через который нефть поступает в Польшу. Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена, а спустя некоторое время — возобновлена.

В заявлении белорусского предприятия отмечается, что по факту обнаружения повышенной концентрации органических хлоридов в точечной пробе на пункте приема нефти в Адамове была выполнена немедленная остановка транспортировки в направлении Польши.

«В ночь на 20.06.2019 на территории Беларуси ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнен отбор точечных проб из всех ниток трубопровода и вспомогательных систем (дренажных емкостей) в пяти точках на протяжении 130 км от государственной границы в направлении Мозыря. Анализ отобранных образцов в аккредитованной лаборатории не подтвердил превышение в них концентрации органических хлоридов», — говорится в заявлении.

Дополнительные точечные образцы на приемно-пропускном пункте «Адамово» также не подтвердили загрязнение нефти. Приемо-сдаточные испытания, выполненные на ПСП «Адамово» для обеих партий нефти за 19 июня, говорят о полном соответствии госту.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: нефтепровод Дружба Транснефть Город: Кобрин

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