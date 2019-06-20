Лукашенко похвалил Додона за сохранение единства в Молдове

Беларусь поддерживает руководство Молдовы на пути сохранения народного единства, заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном, который прибыл в Минск на открытие II Европейских игр.

Фото: president.gov.by

«Благодарю вас за этот визит. После всех бурных событий хочу поздравить вас и весь молдавский народ, элиту молдавского народа с тем, что вы достойно вышли из непростого, сложного положения. Вы, наверное, находясь непосредственно в сонме этих событий, не совсем остро, как мы, это воспринимаете. Мы очень переживали и болели за вас», — сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Официальный белорусский лидер отметил, что перед встречей с Додоном провел переговоры с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. «Тяжелая судьба постигла это государство: раздробленность, непонятно, кто пытается управлять, часть народа в одну сторону, часть — в другую. Им очень тяжело, — отметил Лукашенко. — Понимая, что моя следующая встреча с вами, я думал о Молдове: вы молодцы, что сохранили это единство. Это сейчас непонятно. Это непонятно, когда находишься в этом котле, может быть, не все осознаешь, но со стороны это острее ощущается. С течением времени, когда это станет достоянием истории, это будет изучено, осознано».

В июне в Молдове во имя разрешения политического кризиса объединились пророссийские и проевропейские политические силы. Итогом стал отъезд из страны самого влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка.