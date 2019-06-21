В Витебске побит температурный рекорд 82-летней давности, в Пинске выпало почти 60% месячной нормы осадков

После двухдневного перерыва в Беларуси вновь стали обновляться температурные рекорды, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

20 июня теплее всего было в Гомеле — 32,7 градуса выше нуля. В этом областном центре побит рекорд дня, зафиксированный в 2002 году (32,3). На втором месте оказался Жлобин — 32,4 градуса (также было 32,3 в 2002 году).

В Витебске, где воздух прогрелся до 30 градусов, пал рекорд 82-летней давности (28,6). Новый максимум отмечен в Могилеве — 31,1 (30,8 в 2002 году).

В Минске, Гродно и Бресте температура не поднялась до максимальных значений для этого дня. Устоял и экстремум, зафиксированный на всей территории страны за период метеонаблюдений (33,5 градуса 17 лет назад в Лельчицах).

В отдельных районах прошли сильные дожди. Наибольшее количество осадков за сутки (с 21 часа 19 июня до 21 часа 20 июня) выпало в Пинске — 49 мм, или 49 л воды на квадратный метр территории, что составляет 59% месячной нормы (83 мм).

В ближайшие дни на юге и юго-востоке синоптики ожидают повышение дневной температуры до 33-34 градусов.

С 4 по 17 июня температурные рекорды фиксировались ежедневно. В некоторых городах, включая Минск, обновились абсолютные максимумы месяца.